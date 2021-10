24 h pour compter le nombre de véhicules qui traversent la commune de St-Denis sur Sarthon près d'Alençon

A St-Denis sur sarthon, près d?Alençon, pas moins de 48 bénévoles, membres du conseil municipal, riverains, commerçants, comptent les voitures et camions qui traversent leur commune, depuis hier soir 18h30.... Un comptage sous l??il de deux huissiers de justice qui se relaient....

les chiffres commencent à s?envoler.... à 8h, 1109 camions et 2 913 voitures ......comptabilisés par les les deux points de comptages installés, sur chaque sens de circulation.... le maire de la commune estime à plus de 14 000 le nombre de passages de voitures et camions en tous genres dans sa commune qui attend depuis 60 ans sa déviation.... avec ce relevé il entend faire avancer le dossier, actuellement sur le bureau du préfet de Nantes.... le maire qui se désole de voir les efforts financiers des?aménagemenst de cette RN 12, concentrés, vers Paris?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire