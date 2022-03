Val-de-Reuil. Prison de Val-de-Reuil : un détenu gravement brûlé dans l'incendie d'une cellule

Selon un syndicat de surveillants pénitentiaires, un incendie s'est déclaré vers 3h30 du matin, vendredi 10 mars 2017, dans la Division 2 de la prison du Val-de-Reuil (Eure). Le caisson d'incendie n'aurait pas émis d'alarme mais le feu aurait été remarqué et signalé par un surveillant sur un mirador. Les flammes auraient fait exploser la vitre de la cellule avant de venir lécher la façade extérieure du bâtiment jusqu'à celle du dessus.

Un détenu gravement brûlé

Toujours selon cette source syndicale, deux agents pénitentiaires seraient intervenus dans la cellule pour éteindre le feu et pour évacuer un détenu "fortement brûlé, notamment au niveau des membres et du nez, mais encore conscient". La victime a été rapidement évacuée vers un hôpital en région parisienne en compagnie de deux surveillants.

Pour le moment, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Mais selon notre source syndicale, tout laisse à penser que le feu serait d'origine accidentelle car les détenus qui allument des feux "veulent attirer l'attention des gardiens, principalement au moment des rondes" et pas en pleine nuit. Une enquête va être ouverte pour comprendre les causes de l'incident.

