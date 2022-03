Rouen. Sur Twitter, Rouen est dans le Top 10 des villes les plus suivies

Rouen (Seine-Maritime) a la cote sur le réseau social au petit oiseau bleu ! Selon un classement révélé jeudi 9 mars 2017 par eTerritoire, un organisme spécialisé dans la mise en valeur des territoires sur Internet, la "Ville aux cent clochers" est la dixième ville la plus suivie sur Twitter. Ce classement régulièrement mis à jour ne prend en compte que les villes qui ont un compte officiel.

Rouen loin devant les autres villes normandes

Sans surprise, Paris arrive largement en tête avec plus de 1,6 million de followers, devant Bordeaux (188 000) et Toulouse (175 000). Suivent ensuite Nantes, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nice, Rennes et enfin Rouen, dont le compte officiel pointe à une belle dixième place avec un petit peu plus de 37 000 suiveurs.

Les autres villes normandes sont loin derrière. Caen (Calvados) s'en sort le mieux avec un petit peu plus de 8000 followers, devant Le Havre (3 894), Deauville (2 694), Évreux (1345) ou encore Dieppe (1 183) En tout, 1 065 communes françaises disposent d'un compte Twitter.

