Caen. Soins palliatifs : à Caen, il soulage les malades par l'écoute

Samedi 4 mars 2017, plusieurs bénévoles en cours de recrutement au sein de l'Association soins palliatifs en Calvados ont participé à leur deuxième journée de formation initiale. Âgé de 49 ans et enseignant en informatique à Caen, Serge Guérinnet, se souvient de ses premiers pas dans cette association dédiée à l'écoute et à la présence auprès de personnes gravement malades. "Cette phase de formation et les différents temps d'échange qui sont imposés par la suite, sont essentiels pour être efficaces lors de nos interventions", estime-t-il.

Sur la base du volontariat

Depuis plus de deux ans, il arpente le 7e étage du centre François Baclesse à Caen qui accueille essentiellement des femmes victimes de cancer du sein. De porte en porte, il frappe pour proposer simplement, un temps d'échange. "Tout se fait sur la base du volontariat, et une fois la conversation engagée, nous parlons de tout et de rien". Lorsqu'un sujet trop intime se présente, les bénévoles n'hésitent pas à le détourner vers un autre thème. "Nous ne sommes pas des psychologues, et il est très important que les patients se rendent compte que nous ne sommes pas le bon interlocuteur, tout simplement parce que nous ne sommes pas là pour leur proposer des solutions".

Reste que l'écoute et la parole émise sont des remèdes précieux quand l'isolement se fait sentir depuis un lit d'hôpital. L'Aspec intervient également au domicile de certaines personnes et recherche régulièrement des bénévoles.

