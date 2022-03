Sotteville-lès-Rouen. Lutte contre la radicalisation : le témoignage bouleversant de la mère d'un militaire tué par Merah

Son visage incarne la lutte contre la radicalisation. Ce soir, mardi 7 mars 2017, Latifa Ibn Ziaten est au coeur d'un documentaire diffusé dans Infrarouge sur France 2, à partir de 23h15.

Son combat : le risque djihadiste

Arrivée en France en 1977, installée à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), celle qui est la mère du premier militaire assassiné par Mohamed Merah à Toulouse en mars 2012, a fait du risque djihadiste son combat.

"Le documentaire fait également découvrir Ahmed, Hatim et Ikram, respectivement le père, le frère et la soeur d'Imad, restés plus soudés que jamais.", précise France 2.

Latifa, une femme dans la République a été réalisé par Jarmila Buzkova.

Latifa Ibn Ziaten avait rencontré 300 lycéens à Flers (Orne) en septembre 2016.

