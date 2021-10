Ondées orageuses pour la journée... atmosphère lourde ... T° élevées, de 14 à 27°

T° élevées dans une ambiance lourde ce matin.... météo France relève ce matin.....16°4 à Alençon, 16°0 à Mortagne. 15° à L?Aigle, 14° à Flers et Argentan....



Les nuages sont menaçants dès ce matin... Ils vont provoquer des ondées orageuses parfois fortes, notamment de la Plaine d'Alençon au Pays d'Ouche et au Perche. Le Bocage, et la Plaine d'Argentan, devraient rester en bordure de ce temps vraiment instable.

Les températures maximales, en baisse, s'échelonnent de 24 à Flers à 27 degrés à Bellême.

