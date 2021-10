Foot, ligue 1, reprise de l'entraînement aujourd'hui au stade Malherbe de Caen.... ligue 2, Moussa Narry, de l' AJ Auxerre, va signer un contrat de 3 ans avec Le Mans FC.....Tennis : Wimbledon, Tsong

Foot, Le Mans FC, relégué en ligue 2 cette saison, et Auxerre, ligue 1, se sont mis d'accord ce week-end pour le transfert croisé de l'attaquant manceau Anthony Le Tallec et du milieu défensif ghanéen d'Auxerre Moussa Narry, qui va signer un contrat de 3 ans avec le club sarthois.... Narry, évoluait déjà sous forme de prêt depuis le mercato d'hiver au Mans...



Ligue 1.... reprise de l?entrainement cet après midi pour le stade malherbe de Caen, dont l?effectif devrait s?étoffer de deux ou trois joueurs supplémentaires au cours de ces prochains jours ......

Tennis à Wimbledon, pour une place en quart de finales, le sarthois Joe -Wildfried Tsonga affronte aujourd?hui son compatriote Julien Bénéteau?



Cyclisme, les championnats de France de chantonnay, le vendéen Thomas Voeckler remporte sur ses terres le maillot tricolore.... déception pour nos coureurs régionaux... l?alençonnais Anthony Geslin termine 54 ème.... Amaël Moinard le manchot 58ème..... abandons de L?aiglon Alexandre Pichot et du mayennais Freddy Bichot !



Vincent Epiphane, de la Bayard Argentan, remporte la 11ème édition des Foulées de Montsort à Alençon ?victoire chez les femmes de Véronique Venard de Champfrémont sur un parcours de 8 km 5? Il y avait plus de 200 athlètes au départ?..



Rugby? le RC Alençon se retrouve sans président et sans entraîneur?.

Bernard Truffert président depuis 5 ans a démissionné?. Il ne veut plus poursuivre l?aventure avec des personnes qui n?ont pas d?ambition pour le club? démission aussi de l?entraîneur, Bernard Milhères, arrivé la saison dernière?.. le RC Alençon évolue en Honneur?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire