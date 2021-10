200 postes supprimés au CHU de Caen, malade d'un déficit de 37 millions d'euros !

Manif et pique-nique hier des personnels du CHU de Caen.... alors que le conseil de surveillance examinait un plan de réduction du déficit de l?établissement de 37 à 30 millions d?euros... 200 postes sur un effectif de 5 200 salariés, hors médecins, seront supprimés cette année.... pas de licenciements secs rassure la direction, mais le non remplacement des départs en retraites.... les syndicats assurent que 400 postes seront rayés des effectifs d?ici à 2012 !

La dette du CHU de Caen le propulse second, au classement des établissements de soins les plus endettés de France après l?Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ! ....

