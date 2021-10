Week-end du 15 août oblige ... Bison Futé avait déjà classé la journée d'hier, vendredi 13 août, orange. Aujourd'hui, ça ne sera pas mieux. Bison Futé voit même rouge dans le sens des retours. Et dimanche, la circulation reste encore perturbée. Comme d'habitude, les difficultés vont se concentrer sur l'A13 et l'A84, notamment au pied d'Avranches ainsi que sur les périphériques de Caen et Rennes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire