Vire. Législatives 2017. Pour Vire-Evrecy, Jean-Yves Cousin renonce

Jean-Yves Cousin, ancien député-maire de Vire (LR) vient d'adresser un communiqué indiquant qu'il renonçait à sa candidature aux législatives, ce dimanche 5 mars 2017.

L'ancien maire de Vire, député pendant 10 ans (jusqu'en 2012) pour sa circonscription avait prévu de faire son retour en politique avec ces élections. Le parti Les Républicains l'avait officiellement choisi en janvier 2017.

Les raisons du renoncement

Avec humilité il explique ce changement: "J'ai accepté à la condition que ma candidature rassemble toutes les sensibilités de la droite républicaine et du centre. Depuis plusieurs semaines, j'ai tenté, de toutes mes forces, de réaliser l'union pour faire gagner nos idées."

Face à Jean-Yves Cousin, trois candidats ont décidé de se présenter pour la droite, sur la circonscription de Vire Evrecy.Et parmi Les Républicains, le candidat n'a pas fait l'unanimité... Evelyne Stirne pourrait revenir dans la course.

Il reste derrière Fillon

Soutien de François Fillon, Jean-Yves Cousin ne lâche pas de ce côté: "Je continuerai à soutenir François Fillon et à défendre de toutes mes forces le programme de redressement pour la France qui a été adopté très massivement par plus de 4 millions de Français, lors de la primaire de la droite et du centre"

