Fillon: LR convoque lundi son comité politique "pour évaluer la situation" (communiqué)

Le parti Les Républicains a annoncé samedi la convocation de son comité politique lundi, 24 heures en avance, "pour évaluer la situation", alors que son candidat François Fillon est de plus en plus poussé vers la sortie, mais veut rester dans la course à la présidentielle.