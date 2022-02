Alençon. Dans l'Orne, trois voleurs de carburant interpellés

Les gendarmes de Oisseau le Petit (Sarthe), au sud d'Alençon (Orne) ont interpellé trois hommes, le mercredi 1er mars 2017.

Poursuivis pour de nombreux vols

Agés de 19, 23, et 51 ans, ils ont été mis en garde à vue pour de nombreux vols de carburant dans l'Orne et en Sarthe, sur des engins de chantiers, des camions, des engins agricoles et des autobus.

Les perquisitions ont conduit à la découverte de plus d'une trentaine de bidons, ainsi que du matériel pour siphonner les réservoirs. Deux des trois protagonistes seront convoqués devant le tribunal, en mai 2017.

