Caen. Au Cargö à Caen, Kery James est monté sur le ring

Les Caennais étaient au rendez-vous, jeudi 2 mars 2017, pour participer au concert d'un des doyens du rap français, Kery James. L'artiste se produisait au Cargö à Caen (Calvados), dans le cadre de son Mouhammad Alix Tour.

Hommage à Mohamed Ali

Commencée en septembre pour faire la promotion de son dernier album "Mouhammad Alix", la tournée a été pensée comme un hommage au boxeur Mohamed Ali. Au début du concert, le rappeur s'élance sur scène comme on entre sur un ring, équipé de ses gants de boxe. Le ton est donné, le concert sera sportif et ses chansons son combat. Le public, réceptif, ne sera pas statique. Pendant près de deux heures, le chanteur enchaîne ses titres, avec un sourire non dissimulé, du revendicatif "Racailles" au plus mélancolique "Vivre ou Mourir ensemble", écrit après les attentats de Paris en 2015. Ceinture de boxe sur l'épaule, le rappeur quitte la scène, en remerciant le public caennais, "un des meilleurs publics de sa tournée".

A LIRE AUSSI.

Cargö : les rendez-vous de 2017