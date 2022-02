Coupe de France: le PSG et Guingamp passent, Strasbourg trépasse

Guingamp et le Paris SG se sont logiquement qualifiés mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France, respectivement face à Quevilly (2-0) et Niort (2-0), tandis que Strasbourg (L2) s'est fait surprendre par Avranches (Nat) aux tirs au but.