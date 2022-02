Caen. Basket, Nationale 1. "Nous sommes encore loin du sprint final", estime le coach du Caen BC

Avant de défier Lorient avec son équipe, le coach du Caen Basket Calvados, Hervé Coudray fait le point sur son adversaire et nous dit quelques mots sur la fin de saison.

Que représenterait une victoire face à Lorient ?

"Une de plus et rien qu'une de plus. Notre objectif est de négocier les matchs les uns après les autres. Ça ne nous sert à rien de regarder trop loin, ça nous perturberait plus qu'autre chose. Pour le moment, on est dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire progresser collectivement. Il faut garder cet état d'esprit qui paye".

Quelle est la clé face à Lorient ?

"Il faudra répondre au défi physique, car c'est un adversaire qui est lourd à l'intérieur. Cet impact athlétique nous avait posé des problèmes à l'aller malgré notre victoire là-bas. Et puis il faudra bien maîtriser leur bonne capacité de shoot à la périphérie."

Comment voyez-vous la fin de saison ?

"Nous sommes encore loin du sprint final puisqu'il reste neuf matchs à jouer. Il va se passer beaucoup de choses. J'aurais préféré arriver en tête du championnat un peu plus tard. Mais, nous n'allons pas refuser cette place de leader qui est la nôtre actuellement. Pour l'instant depuis le début de l'année nous n'avons pas fait de faux pas, mais nous n'avons pas le droit d'en faire beaucoup. Pour finir premier, il ne faudra pas subir plus de sept ou huit défaites maximum. Nous en avons six pour l'instant. Il nous faut entretenir notre sérénité actuelle et ne pas se relâcher."

Agenda. CBC-Lorient, vendredi 3 mars (20h) au Palais des sports de Caen

