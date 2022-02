Amoureux des pays anglo-saxons, Léonie Stevens et Quentin Gildas sont des puristes du Fish & Chips. C'est après avoir crapahuté en Angleterre, mais aussi au Canada, en Australie ou aux États-Unis qu'ils ont finalement décidé d'ouvrir leur propre restaurant à Rouen (Seine-Maritime), baptisé Poppy's.

De traditionnel et du local

La ville pourrait donc accueillir dès le mois de mai 2017 son premier restaurant du genre. "Le but n'est pas de faire du fast-food mais du fast-good, c'est-à-dire du manger vite et bien, précise Léonie. Nous proposerons quatre plats frais et de saison", poursuit-elle, assurant que tous les produits seront locaux. Pour se fournir en poisson, les apprentis restaurateurs sont en train de démarcher des pêcheurs de Dieppe et du MIN de Rouen.

Derrière les fourneaux, on retrouvera Quentin, qui a appris les ficelles du métier et les secrets de fabrication de ce plat so britsh au cours d'un stage dans un restaurant de Peterborough. "J'ai découvert quelques astuces pour le découpage du poisson, mais aussi pour les sauces, la tartare restant la favorite."

Surtout, il y a testé la recette de la fameuse pâte à paner, "à base de farine anglaise spéciale que nous ferons venir de là-bas", tout comme la traditionnelle purée de pois - la MarrowFat Peas. Il proposera même une nouvelle recette chaque mois, du fish cake, à base de légume, à la version poulet ou porc de ce plat pané.

Le début d'un succès

Et pour ces deux entrepreneurs de 22 ans débordant d'idées, tout est allé très vite. Après avoir trouvé un emplacement, dans le quartier du Vieux-Marché, ils attendent désormais le feu vert des banques pour finaliser leur projet.

Et leur étude de marché, qui a reçu plus de 200 retours en deux jours, leur donne un petit avant-goût d'un potentiel succès. Avec des menus entre 10 à 15 €, ils espèrent séduire une clientèle d'étudiants, mais aussi de jeunes actifs qui cherchent un petit goût de Londres en Normandie.

A LIRE AUSSI.

Les dieux des fourneaux à l'assaut du Bocuse d'Or

Bonne Table à Caen : Le Dolly's, 16 avenue de la Libération