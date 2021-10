Feux de chaume de broussailles dans l' Orne et le Calvados

Soleil et chaleur : Attention aux risques de feux de chaumes et de broussailles....



Hier à Vitrai sous l?Aigle, un champ d?orge a brûlé sur 2 hectares, l?incendie a été provoqué par le passage de la moissonneuse .... Des feux de champ aussi, sur 100 m2 à Céaucé près de Domfront, sur 400 m2 à la Ferrière Bochard à la limite de l?Orne et de la Mayenne.....

Dans le calvados, 10 hectares brûlés près d?Argences.... un feu de chaume aussi à Falaise....

