Deux heures d'entrainement, une journée de cours, à nouveau deux heures d'entrainement puis les devoirs d'un élève en terminale S. C'est une journée type pour Logan Fontaine, lycéen à Rouen et champion d'Europe et du monde espoir de natation en eau libre. C'est pour venir en aide aux élèves comme lui que la préfète de région et les recteurs de Caen et de Rouen ont signé le 28 février une convention pour permettre des aménagements en faveur des sportifs.

927 sportifs répertoriés

"Les conventions des deux anciennes régions dataient de 2011, donc il fallait les actualiser", justifie Olivier Morin, qui suit les sportifs de haut niveau pour la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Concrètement, la convention permet de donner des places d'internat en priorité aux sportifs, d'aménager les emplois du temps au collège et au lycée, d'adapter le calendrier des examens pour les étudiants ou encore d'obtenir des dispenses de cours en cas de convocation nationale. "Les structures sont de qualité, mais il faut un soutien fort des pouvoirs publics pour amener les jeunes sur les podiums", a souligné la préfète. Au total, la région Normandie compte 18 pôles espoirs, 9 centres de formation de clubs professionnels et 927 sportifs répertoriés pour prétendre à ces aménagements. La convention est prévue pour durer jusqu'à la fin de l'olympiade en cours, soit jusqu'en 2020.

