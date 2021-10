Foot, championnat d'Europe des moins de 19 ans en Basse Normandie, la liste des Bleus dévoilée aujourd'hui... Basket : Euroligue, Le Mans affrontera les turcs de Banvit au permier tour le 21 septembre

Ce sera le + gros évènement « foot » après la coupe du monde :

Le championnat d?Europe des moins de19 ans débute en fin de semaine prochaine, en Basse-Normandie. 3 matchs seront disputés à Flers, dont la rencontre France / Autriche, le 21 juillet.....

La liste des 18 joueurs qui composeront l?équipe de France sera dévoilée aujourd?hui

L?équipe poursuit actuellement sa préparation à Dinard.



La coupe de la ligue de foot, 1er tour, entre clubs de ligue 2 et 4 clubs de national en statut pro.....Laval accueillera Chateauroux, Le Mans se déplacera au Havre, les matchs se joueront les 30 et 31 juillet... les clubs de ligue 1 entreront en lice en 16ème de finales, à la mi-septembre...



Basket... Le Mans disputera le 1er tour de qualification Euroligue face aux Turcs du Banvit !

Match aller en Turquie le 21 septembre avant le match retour à Antarès au Mans le 24 septembre....

Les manceaux sont dans le groupe de l?un des favoris de l?Euroligue... le BC de Moscou !



10 nations, 250 engagés, dont 180 français?

Le terrain des Grands champs, au Haras du Pin accueille un concours international de sauts d?obstacles à partir d?aujourd?hui . La cavalière française classée dans le top 15 mondial : Pénélope Leprévost, cavalière vedette de l?Equipe de France, viendra avec 2 montures. Reynald Angot, Champion du Monde 2006, Edouard Couperie ainsi que la championne de France Axelle Grossin défendront aussi leur chance.



Tour de France, victoire de l?anglais Cavendish hier à Montargis et belle 9ème place pour le manchot, lloyd Mondory........



Sport automobile... « Le Mans Classic », à partir d?aujourd?hui sur le circuit bugatti... une compétion qui se déroule tous les deux ans... une course de 24h pour les voitures de 1923 à 1979 qui ont déjà disputé les « vraies » 24h du Mans..... 468 voitures seront en piste dès cet après midi 15h pour les premiers essais .... A noter que 2 bas-normands : Jean-Philippe Debrie, et Thierry Derecu, piloteront respectivement une Lotus 1966, et une Triumph 1955 !

