Ciel alternant entre nuages nombreux et des éclaircies aujourd'hui.... T° de 17 à 27°

Météo France relevait ce matin, 17°4 à Alençon et Mortagne au Perche, 17° à Argentan, 16°7 à Flers, 16°8 à L?Aigle !



Après les faibles pluies et crachins de la nuit, un ciel variable s'installe. Les nuages alternent avec des éclaircies. Le soleil reste toutefois assez discret et se trouve souvent contesté par ces paquets nuageux.....



Les températures maximales atteignent 25 à 27 degrés du Bocage vers le Perche.

