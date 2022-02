Caen. Trafic de médicaments : des laboratoires clandestins dans la Manche

Selon une source judiciaire qui s'est confiée à l'AFP, samedi 25 février 2017, deux Britanniques, âgés de 42 et 51 ans, ont été arrêtées en début de semaine dans le département de La Manche (Normandie). Ils ont été mis en examen, soupçonnés de participer à un trafic international de médicaments non autorisés. L'un est actuellement derrière les barreaux, alors que le second, une femme, a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

320 000 euros saisis

Depuis plusieurs mois, des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) enquêtent sur ce dossier. "Ce commerce illicite concerne principalement des ventes très lucratives effectuées par internet au profit de particuliers résidant dans une cinquantaine de pays", a précisé la gendarmerie nationale.

Dans la Manche, les autorités ont saisi 320 000 € et découvert plusieurs laboratoires clandestins. 5 400 colis auraient été envoyés en 18 mois, avec des produits prétendant être efficaces pour différentes pathologies : Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques et autisme, notamment.

