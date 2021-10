11 retraits de permis ce week-end dans l'Orne... 72 conducteurs verbalisés pour excès de vitesse, dont 16 britanniques

Des routes ornaises noires de monde ce week-end.... et encore du monde dès cet après midi pour les départs du 14 juillet.....

Les gendarmes resteront mobilisés sur le bord des routes.... et ce week-end, ce sont 72 conducteurs qui ont été verbalisés pour des excès de vitesse, 16 sont des britanniques... onze automobilistes perdent leur permis de conduire, retirés sur le champ par les gendarmes.... trois étaient de jeunes conducteurs.... leur permis probatoire est annulé....

Record de vitesse, pour un britannique au volant de sa jaguar, à 172 kms / h au lieu de 110 hier, alors qu?il rentrait de la course automobile « Le Mans Classic »

