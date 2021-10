86.9 % de réussite aux baccalauréats dans l'académie de Caen cette année

Le taux de réussite au bac cette année, dans l?académie de Caen, atteint 86,9 %, soit 0,6 point de moins qu?en 2009, contre 85.4 % de réussite au niveau national... dans la région, lègère baisse pour le bac général - 2 % , et professionnel, - 1,7 % .... le bac technologique progresse de deux points.... le plus fort taux de réussite dans l?Orne pour le bac techno avec 90.6 % de reçus... 85,7% pour le bac général et 86.6 % pour le bac pro...

Il y avait 12 475 candidats cette année en Basse Normandie... il y a 10 844 lauréats



Détail :

Baccalauréat général : taux de réussite : 86,8 % soit une baisse de 2

points par rapport à 2009.

Cette diminution touche les trois séries générales et notamment

la série L où la baisse est la plus forte avec ?5,3 points. Dans les séries S

et ES, la baisse est plus modérée soit respectivement - 1 et - 1,3 point.



Dans les séries technologiques, le taux de réussite progresse de 3,2 points pour

atteindre 86,4 %. Les séries ST2S (+ 4,8 points), STG (+ 3,7 points),

STI (+ 1,9 point) et hôtellerie (+ 1,3 point) améliorent les résultats obtenus en

2009 ; seule la série STL connaît une baisse (- 3,1 points) tout en conservant un

excellent taux de réussite.



Bac professionnels : taux de réussite global de 87,8 %, en légère baisse de 1,7 point. Le taux de réussite dans les spécialités du secteur de la production baisse de 3,7 points tandis que celui des services reste stable.

