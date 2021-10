Le 14 juillet sportif

Football: en matchs de préparation :

-Caen battu par Le Havre : 1 à 0, hier à Bayeux, en match amical, en l?absence des bas-normands Mollo, et Marq.

Match à revoir, ce soir 21h, sur Normandie TV.

-Second match de préparation pour Laval, hier soir à Gorron : les mayennais se sont imposés 1 but à 0, face à Beauvais.



Le moto-cross international de Bellême, hier, devant 3000 spectateurs : sans surprise en side car, ce sont les champions du monde néerlandais : Willemsen et Devtekom, qui se sont imposés.



Cyclisme : David Gautard, du VC Rouen s?est imposé dans la course disputée dans les rues de Vimoutiers : c?était mardi en nocturne.



C?est la fin d?un mythe, pour les amateurs de sports mécaniques : Pescarolo Sports, a été liquidé par le tribunal de commerce du Mans. L?écurie, qui employait une vingtaine de salariés était en redressement judiciaire depuis le 15 juin dernier, mais l?état des finances de l?écurie n?a pas permis un redressement.

Elle avait été fondée en 2000 par le quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans.



Paris Saint Germain/ Varsovie, c?est l?affiche du match qui sera disputé vendredi de la semaine prochaine sur le stade Jacques Fould, à Alençon.

Pour le PSG, c?est l?un des 4 matchs amicaux d?entrainement, avant la reprise du championnat. Et l?équipe parisienne sera là au grand complet : les billets pour ce match sont disponibles à partir d?aujourd?hui, au secrétariat du club, sous les tribunes du stade.

