Toute personne, susceptible d'avoir emprunté le CD 669 entre Rai et St Symphorien des Bruyères entre 22h30 le vendredi 9 juillet, et 13h le dimanche 11 juillet, et susceptible d'y avoir remarqué la présence d'un ou plusieurs véhicules, est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de L'Aigle au 02.33.84.18.10

