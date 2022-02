Financement des campagnes du FN: un proche de Marine Le Pen mis en examen

L'ex-dirigeant du GUD, syndicat étudiant d'extrême droite, a été mis en examen, le 15 février, pour "abus de biens sociaux" dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin octobre sur les élections municipales et européennes de 2014 et départementales de 2015, a précisé cette source, confirmant une information du Monde. Il a été renvoyé en octobre en procès, avec notamment le FN et deux de ses dirigeants, pour répondre du financement de la campagne des législatives de 2012.

