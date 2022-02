Cherbourg. A Cherbourg, on cherche des conciliateurs de justice

"Ces bénévoles permettent le règlement à l'amiable de différents conflits" explique Patrice Lachapelle, juge et vice-président du tribunal d'instance de Cherbourg. Problèmes de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, impayés, malfaçon de travaux... "Nous voyons de tout ! constate Jean Lemagnen, le doyen des conciliateurs dans le Cotentin, en ville, les conflits avec les fournisseurs d'accès à Internet ou entre bailleurs et locataires dominent. À la campagne, ce sont les problèmes de bornage, de taille des arbres... C'est 70% des dossiers !".

60% de résolution

"Il faut aimer débrouiller les problèmes, reconnaît François Aballéa, conciliateur sur Cherbourg, il y a un aspect intellectuel très intéressant, avec des cas un peu tordus !" Les conciliateurs, qui bénéficient d'une formation avant de prêter serment, peuvent aussi se référer à un forum national pour prendre des avis sur les conflits les plus corsés. "Dans 60% des cas, nous parvenons à un accord entre les parties. J'ai déjà vu des gens qui ne se parlaient pas depuis 5 ou 10 ans repartir en se serrant la main, c'est satisfaisant !" se souvient Robert Waché, qui agit sur le secteur de La Hague.

Une activité bénévole

L'activité de conciliateur demande une certaine disponibilité. Outre les permanences dans des mairies pour accueillir les demandeurs, une grande partie du temps est consacrée aux recherches. "C'est un mi-temps" estime François Aballéa. Une expérience juridique est demandée. "L'idéal, ce sont les anciens gendarmes, notaires, avocats, juges consulaires, enseignants en droit, ou chefs d'entreprise à la retraite" précise Marc Peres, conciliateur sur la côte ouest.

Pratique. Pour devenir conciliateur, faire parvenir un CV et une lettre de motivation au tribunal d'instance, à l'attention de Patrice Lachapelle, 38 rue François Lavieille à Cherbourg.

