Le 11 Janvier 2017, Cédric Hure, 32 ans, se rend au parloir où sa soeur vient régulièrement lui rendre visite à l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré depuis près d'un an. Généralement, la fouille des détenus n'est pas systématique. mais ce jour-là, on découvre du cannabis dissimilé dans ses vêtements. Une enquête est aussitôt diligentée et, dans sa cellule, on découvre un téléphone portable qu'il vient manifestement d'acquérir récemment. On soupçonne bien entendu la soeur du détenu, seule à le visiter. Interpellée et placée en garde à vue, elle prétend n'avoir donné que du tabac à son frère. Puis, lors d'une seconde audition, elle reconnaît les faits, et déclare avoir agi sous la contrainte. "J'ai menacé ma soeur pour qu'elle me ramène du cannabis," avoue le prévenu. Il faut noter que son casier judiciaire comporte déjà 22 condamnations.

Déjà condamné par la maladie

Lors de ses investigations, la Police a bien sûr relevé les appels téléphoniques passés depuis le téléphone illicitement acquis par le prévenu. Le dossier ne fait pas mention d'appels autres que ceux passés à sa soeur, qui fait en outre l'objet de poursuites judiciaires consécutives à cette affaire. Puisque les visites au parloir lui ont maintenant été interdites, celui-ci n'exprime que hargne et agressivité à la barre. En effet, il est atteint d'une grave maladie et se moque totalement des sanctions. Pour le Procureur, il "affiche un mépris total de la loi ". Pour sa défense, "l'état de santé du prévenu doit être pris en considération".

Le Tribunal le condamne à quatre mois de prison.

