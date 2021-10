Des pluies passagères aujourd'hui avant le retour d'éclaircies cet après midi... T° de 15 à 24°

Météo France relevait ce matin : 17°4 à Alençon, 16°4 à Flers, 16° à Argentan, 15°5 à L?Aigle et Mortagne.



Des pluies généralement faibles traversent nos régions d'ouest en est. Les premières pluies sur les secteurs de Domfront et de Flers ce matin, avant de gagner les Plaines puis le Perche et le Pays d'Ouche en milieu de journée en prenant un petit caractère d'averse. Cet arrosage sera de courte durée ..... Cet après-midi les éclaircies reviendront par l'ouest. Les températures sont en nette baisse par rapport à hier : maximales comprises entre 21 et 24 degrés du nord au sud !

