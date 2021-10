Foot, championnat d'Europe des moins de 19 ans : France / Autriche ce soir à Flers devant près de 5 000 spectateurs !!

Football : France/Autriche.

C?est l?affiche du match « évènement », ce à 18h sur le stade du Hazé, à Flers, dans le cadre de l?Euro des moins de 19 ans.... un match dans un stade complet .... les 4 700 places ont toutes été vendues......

Dimanche, l?Autriche a été battue par L?Angleterre 2 buts à 3.

Alors que les bleuets ont battu les hollandais : 4 à 1?

Ce soir, la victoire est donc à la portée des jeunes français.

? Espagne/ Portugal, Croatie/ Italie, Pays Bas/ Angleterre, sont les autres matchs qui seront également disputés ce soir dans le cadre de cet Euro des moins de 19 ans.



La rencontre se jouera à guichets ferme.... conséquence , la circulation sera interdite à Flers Rue des Sports, de 13h à 20h30 ? il est conseillé aux spectateurs : d?arriver tôt ? Le plus simple pour les flériens et sans doute d?aller au stade ? à pieds ! Pour les autres, 4 grands parkings sont aménagés :

500 places de stationnement à l?aérodrome. 200 autres places au Hariel.

Il y a aussi le parking du château. Et enfin, celui du centre commercial Carrefour.



Espagne / Italie .... ce sera la prochaine affiche de ce championnat europeén de foot des moins de 19 ans au stade du Hazé à Flers, samedi .





Le 4ème match de préparation pour Laval aujourd?hui : rencontre amicale contre Vannes, qui évolue aussi en ligue 2?et vendredi de la semaine prochaine, pour le match Laval-Châteauroux, premier tour de la Coupe de la Ligue, le Stade Lavallois invite gratuitement l?ensemble de ses abonnés, à raison d?une invitation par abonnement.

