Publication de naissance au JO de l'association de défense de l'environnement de la région de Briouze et Rânes contre l'installation d'éoliennes

L?association de défense de l?environnement de la région de Briouze et de Rânes, vient de voir sa naissance publiée au journal officiel :

Son principal objectif est l?abandon définitif des projets d?installations d?éoliennes industrielles sur ce secteur géographique.

Pour les membres de l?association, l?implantation d?éoliennes n?apporte des revenus qu?au promoteur et au propriétaire du terrain ? mais dévalue le prix des maisons dans un rayon de 5kms, et diminue la fréquentation touristique?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire