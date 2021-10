Nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau en Sarthe

Chaleur et sécheresse.....

le préfet de la Sarthe a pris un nouvel arrêté de restriction des prélèvements de l?eau ! ......plus question d?arroser les jardins les pelouses les espaces verts publics les golfs, ou d?irriguer les cultures sur le sud-Sarthe... c?est encore toléré entre 8 et 20 h sur le nord du département... pas question non plus de remplir sa piscine ou laver sa façade de maison..... les contrevenants sont passibles d?une amende allant jusqu?à 1 500 euros ! dans l?Orne, pas de mesure de restriction pour le moment, mais un appel à la citoyenneté pour une consommation mesurée de l?eau .....

