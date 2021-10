Manifestation contre la fermeture de la maternité de Vire

Manifestation d?une centaine de personnes hier après midi pour le maintien de la maternité de Vire menacée de fermeture après le non remplacement d?un gynécologue .... Le directeur de cabinet du député-maire UMP Jean-Yves Cousin et un maire adjoint ont participé à cette manifestation.....

La maternité la plus proche est à Flers, à une demi-heure de route et n?aurait pas la capacité pour accueillir les 500 naissances par an réalisées à Vire, selon un membre du syndicat CGT.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire