Rouen. Rouen : débordements lors d'une nouvelle manifestation contre les violences policières

Malgré le vent et la pluie, la colère ne s'amenuise pas. Plus d'une centaine de jeunes se sont à nouveau réunis mercredi 22 février 2017 dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) pour s'opposer aux violences policières.

Un attroupement s'est au départ formé à proximité de l'arrêt de Teor du Théâtre des Arts. Mais les policiers quadrillaient déjà bien la zone. Des meneurs ont alors négocié pour pouvoir lancer un cortège.

"Tout le monde déteste la police"

Le groupe a alors traversé le pont Jeanne d'Arc en scandant "Tout le monde déteste la police".

À 17h, aucun heurt n'était à signaler mais la circulation était rendue très difficile par les cordons de sécurité tendus par les gendarmes et les CRS. Quelques instants plus tard, non loin de la salle de spectacles le 106, les premiers débordements ont été constatés. Des manifestants ont notamment jeté des pierres dans la vitrine d'un commerce provoquant une réplique immédiate des forces de l'ordre à coup de gaz lacrymogène.