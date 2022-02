Rouen. Hockey sur glace: Victoire importante pour les Dragons de Rouen face à Lyon

La moitié de l'objectif fixé par Fabrice Lhenry après la finale de la Coupe de France est donc rempli pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui ont remporté une précieuse victoire sur l'Ile Lacroix mardi 21 février 2017 face aux Lions de Lyon 3-2 lors de la 43ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Une rencontre qui se débloquait à la 13ème minute quand Marc-André Thinel derrière la cage trouvait parfaitement Jordann Perret qui ajustait le portier Lyonnais pour le 1-0. Les Lyonnais parviendront à revenir suite à une erreur défensive rouennaise et c'est Scott Fleming qui égalise à trois secondes du buzzer 1-1.

La fusée Langlais

Le deuxième tiers est équilibré et la situation va se débloquer en toute fin de tiers avec Sacha Treille qui trouvait le chemin des filets pour le 2-1 et moins d'une minute plus tard, Chad Langlais traversait toute la glace et passait toute la défense en revue pour marquer l'un des buts de l'année pour le 3-1.

Malgré cet avantage de deux buts, les Rouennais se faisaient surprendre par Samuel Takac en supériorité numérique 3-2. La sortie du gardien des Lions en fin de match ne changera rien et les Jaunes et Noirs remportent les trois points de la victoire.

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry gardent la 2ème place et ne peuvent plus terminer au delà de la troisième place. Mieux, en cas de victoire dans le temps réglementaire contre les Rapaces de Gap vendredi 24 février 2017, ils termineraient la saison régulière à la 1ère place.

