Saint-Laurent-de-Cuves. Rocky sur le ring de Papillons de Nuit

Rocky sera aux Papillons de nuit, le 2 juin 2017. Détrompez-vous, on ne parle pas du célèbre boxeur campé par Sylvester Stallone mais du groupe du même nom, prêt à décrocher des uppercuts sonores à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche).

Ce quatuor originaire de Lille allie énergie rock et groove pour agiter le dancefloor, emmené par sa chanteuse Inès Kokou. Le groupe a déjà collaboré avec Yuksek ou The Shoes et vient de signer sur le label de Woodkid.

A Saint-Lô le 7 mars

Avant de monter sur le ring de Papillons de Nuit, Rocky sera sur scène le 7 mars à Saint-Lô à l'occasion de la soirée d'annonce de la programmation complète.

