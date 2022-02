Comment vous est venue l'idée de "Paulette la Poule Libre" ?

"Ça remonte au mois de mai 2016. Je voulais mettre en exergue la Normandie. J'aurais pu opter pour du standard, du classique. Mais j'ai opté pour un concept plus déjanté. Celui d'une poule, Paulette, rebelle et libre qui fuit l'élevage en batterie où elle est enfermée et part sillonner la Normandie."

L'idée, c'est de faire rire ?

"Oui, parce qu'on en a bien un besoin ! Mais il y a quand même un discours derrière. Contre la maltraitance animale et la malbouffe. Et puis il y a un certain art de vivre dans les péripéties de Paulette. Il y a aussi du chic et du vintage."

Comment se passent les tournages ?

"Je suis très peu story-board. Quand nous tournons, avec l'aide d'une douzaine de bénévoles, j'ai déjà le fil de mon histoire dans la tête mais parfois, c'est Paulette qui décide ! Pour un épisode (NDLR de 2'30 à 3'), il faut jusqu'à cinq jours !"

Quand sort le prochain épisode ?

"En ce moment, nous sommes en tournage du 7e épisode, du côté d'Isigny-sur-Mer dans le Calvados. Sa sortie est prévue courant mars."

Paulette toujours en liberté. Dans l'attente du soleil pour la suite de ses péripéties... — Paulette libre (@PauletteLibre) 20 février 2017

Pour voir les autres vidéos de Paulette la Poule Libre, cliquez ici.

A LIRE AUSSI.

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

"Et Dieu... créa la femme": quand Bardot bousculaient les tabous