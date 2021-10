Des nuages s'intallent ce matin, avant de laisser percer des éclaircies cet après midi ... T° de 14 à 25°

Météo France relevait ce matin : 15°2 à L?Aigle, 14°8 à Alençon, 14°4 à Argentan, 13°7 à Mortagne.



Ce lundi sera globalement nuageux..... mais la journée sera douce et sans pluie !



Les nuages sont bien présents ce matin alors qu'ils tendent à se morceler cet après-midi. Le soleil profitera de ses trouées pour percer....



les températures sont en légère hausse et proches des normales : il fera cet après midi, entre 23 et 25 degrés du Nord-Bocage au sud du Perche.





Et le temps de ce lundi donne le ton pour le reste de cette semaine partagée entre nuages, le matin, et éclaircies l?après midi... quelques averses de pluies seront possibles en fin de semaine ....

