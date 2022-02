Ils s'appellent "Les Souris Vertes" et sont présentés comme les "cafés à jouer" du mercredi. La Ferme aménage ses lieux et son espace pour accueillir ensemble enfants et parents : le but est que chacun vienne avec idées et propositions pour faire jouer ensemble les participants. "Les Souris vertes" ont lieu tous les mercredis de 14 à 18 heures.

L'entrée est libre pour les enfants et de 5€ pour les adultes accompagnateurs. Le goûter proposé est, quant à lui, à prix libre.

Insolite dîner dans le noir

Faire appel à l'odorat, au toucher et au goût pour remplacer la vue telle est la singulière proposition des "dîners dans le noir" de la Ferme du Bessin. A l'initiative de l'association "A vue de truffe" et d'Elsa R., plongez dans une dégustation qui éveillera tous vos autres sens.

Samedi 18 mars à 20 heures sur réservation uniquement. Tarifs : 28 ou 30€.

Ouverture de "Jazz dans les Prés"

La troisième saison de "Jazz dans les Prés" mise sur l'éclectisme et la diversité. Au programme de cette édition 2017: le blues-funk explosif de Boney Fields, le jazz raffiné de Nelson Veras, la grâce de Julie Erikssen et l'oud envoûtant de Yacir Rami ! Pour donner le prélude à cette partition éclectique, vous avez rendez-vous le 24 mars avec Nina Attal, chanteuse blues et guitariste.

Vendredi 24 mars à 21 heures. Tarifs: gratuit pour les -12 ans, 6 ou 8€.

Ferme Culturelle du Bessin, 39, chemin de Varembert 14400 ESQUAY-SUR-SEULLES. Porgramme complet sur www.fcb.varembert.com. Tél. 02 31 21 05 62

