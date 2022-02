Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ne remporteront pas la finale de la Coupe de France pour la 3ème année consécutive. En effet, ils se sont inclinés sur le score de 3-2 en prolongations face aux Bruleurs de Loups de Grenoble. Voici les réactions d'après-match.

Fabrice Lhenry, coach des Dragons de Rouen:

"C'est une grosse déception parce qu'on a pris deux pénalités d'entrée de jeu qui nous ont couté cher. On a pris deux buts d'entrée mais sur les dernières 55 minutes, je pense qu'on a été supérieur donc c'est pour ça que c'est frustrant. L'équipe a vraiment répondu présent. Je suis vraiment content et fier de ce qu'ils ont fait.

Quand on est revenu à 2-2, on a pas réussi à prendre l'avantage pendant le deuxième tiers alors qu'on avait la possibilité de marquer ce 3-2 qui aurait peut-être fait changer le match. Maintenant, il va falloir rebondir dès mardi. Notre objectif est de remporter les deux derniers matchs de championnat pour aller chercher la première place pour avoir l'avantage de la glace au maximum pour les play-off.

La Coupe de France était un objectif de mi-saison, intermédiaire, on travaille pour vivre cet événement. On peut être fier d'avoir presque rempli Bercy avec des supporters qui se sont déplacés en nombre et qui nous ont supportés jusqu'à la fin. Maintenant, il faut savoir tourner la page et rebondir tout de suite et se refixer l'objectif final, la Coupe Magnus"

Patrick Coulombe, capitaine:

"Je pense qu'on méritait un meilleur sort. On a tiré de l'arrière dès le début de match. On a montré beaucoup de caractère puis on est revenu dans le match. On a égalisé à 2-2 puis on a eu d'autres belles chances de marquer qu'on a pas concrétisées.

Une défaite ça fait toujours mal, mais une défaite en prolongations en finale ça fait encore plus mal. Ce soir c'est Grenoble qui s'en va avec le trophée. Chacun a eu sa chance en prolongations, chapeau à Grenoble pour cette victoire. Il faut tourner la page maintenant et se servir de ce match là pour aller de l'avant pour la fin de saison."

