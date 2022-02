Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen s'arrêtent au bord de l'exploit

Tout ça pour ça. Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) avaient tout fait pour s'offrir une troisième victoire d'affilée en Coupe de France de hockey sur glace. Mais les Rouennais se sont finalement inclinés 3 à 2 en prolongations face aux Bruleurs de Loups de Grenoble.

Tout s'est joué aux débuts de matchs. D'entrée de jeu, les Jaunes et Noirs ont concédé deux buts en cinq minutes. Par la suite, Rouen a outrageusement dominé la rencontre. Deux tiers-temps et demi de domination intense et souvent stérile.

Une défaite au bout du suspense

Grâce à Marc-André Thinel puis à Chad Langlais, les Normands sont parvenus à revenir à égalisé à 2-2. Mais le destin et le gardien grenoblois les ont empêchés de concrétiser leurs nombreuses occasions.

À deux buts partout, les deux équipes se sont lancées dans la prolongation. Mais au jeu de la mort subite, ce sont une nouvelle fois les Grenoblois qui ont frappé les premiers. Sur un score final de 3 à 2, les Rouennais s'inclinent et cèdent leur couronne dans la compétition. Encore en lice en Ligue Magnus, ils chercheront à prendre leur revanche dans quelques semaines en play-off pour obtenir le titre de champion de France.

