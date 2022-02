Des clés, des portefeuilles, un tourne-disque, un doudou, un ordinateur, des téléphones portables… Leur point commun ? Ils ont tous été déposés au bureau des objets trouvés de la ville de Caen (Calvados) ! Si les portefeuilles et les clés constituent la majorité des objets retrouvés, certains se démarquent par leur caractère...insolite ! En haut du palmarès, un vélo elliptique. Les mélomanes seront également surpris d'apprendre que l'on peut égarer son violon, sa guitare ou bien son tourne-disque.

Une recherche minutieuse

Quand un objet est déposé, différents délais de conservation s'appliquent (un an pour les objets de valeurs). Si la restitution au propriétaire fait toujours un heureux, les objets non récupérés ont également la possibilité d'avoir une seconde vie. La plus surprenante consiste à remettre l'objet à "l'inventeur" (personne qui trouve l'objet) qui a la possibilité d'en devenir le propriétaire passé un délai de 5 ans. "Il y a quelque temps, une personne est venue récupérer un vélo qu'elle avait déposé et qui n'avait pas été réclamé par son propriétaire après un an", raconte Anne-Marie, en charge avec trois aux personnes, du service des objets trouvés. Pour les autres, ils seront, quand c'est possible, donnés à des associations pouvant les réutiliser.

Cette année, 1 800 objets ont été collectés par les services municipaux et un tiers ont pu être restitués à leur propriétaire suite à une recherche qui peut s'avérer minutieuse. "Parfois, on a une adresse actualisée et ça va vite. Sinon, ça peut être une recherche à tiroir si une ancienne carte de visite permet de contacter, le nouvel employeur qui contacte enfin le propriétaire" explique-t-elle.

Certaines périodes fournissent plus de travail que d'autres. Si on pense aux vacances et son lot de touristes étourdis, Sandra, en chargé également du service, redoute particulièrement le carnaval étudiant du 6 avril prochain. "En moyenne, sur la semaine suivante le carnaval, on a une centaine d'objets qui sont déposés, c'est une semaine particulièrement intense pour nous", confie Sandra, également en charge du service.

Objets trouvés ou encombrants ?

Emmanuelle Lettofé, chef de service de relation usager de la ville de Caen, tient à le rappeler : "Nous ne sommes pas un service des encombrants !". Pourtant, il est difficile de concevoir un oubli de vélo elliptique sur le trottoir. "Malheureusement, quand les gens nous apportent des objets, nous ne savons pas forcément où est-ce qu'ils les ont trouvés, donc on archive et on conserve" complète-t-elle.

Pratique. Si vous trouvez ou que vous avez perdu un objet à Caen, vous pouvez vous adresser au standard de l'hôtel de ville ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.