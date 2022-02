Découvrez Charles Like the Prince lors du Tendance Live au Zénith de Caen 

Charles Like The Prince est un ovni pop. Dans la lignée de ces bébés rockeurs ayant appris la musique sur scène et dans leur chambre, il insuffle une bonne dose de second degré à la new wave française. Un personnage décalé au costume tapisserie qui éveille sa folie dans des textes à l'écriture soignée sur une pop qui fleure bon le second degré.

Pour Charles, tout se résume à "faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux". Respectueux du kitsch, il choisit de le marier au monde d'aujourd'hui, fort de ses influences plus contemporaines.

Après quelques jours au Canada, Charles Like the Prince revient avec " Verone " un 3ème single à découvrir au Zénith de Caen.

