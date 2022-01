Retour de vacances : c'est Orange sur les routes de nos régions, vendredi samedi et dimanche !

Cette fois ça sent vraiment la fin des vacances.... les retours des congés seront nombreux dès aujourd?hui et tout ce week-end .... Bison Futé a classé ces 3 prochains jours en Orange.... tout est au Vert dans le sens des départs...



Et comme depuis le début de cet été, la surveillance sera renforcée sur les routes de nos régions... une centaine de gendarmes mobilisés sur le bord des routes ornaises....

