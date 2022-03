Chassé-croisé sur les routes bas-normandes : 4 accidents

Beaucoup de monde sur les routes bas-normandes ce samedi, pour un chassé-croisé entre juillettistes et aoutiens. Dans les campings sur le littoral, la mine des mauvais jours des touristes sur le chemin du retour contrastait avec celle réjouie des arrivants.

Sur les routes, quelques accidents dans la Manche, le Calvados et l'Orne

Dans la Manche : A Hyenville sur la route en direction de Coutances une voiture a percuté un muret. Dans la voitures deux ressortissants anglais. Une femme de 60 ans sérieusement blessée elle a été médicalisée sur place par le Smur avant d'être évacuée vers le centre hospitalier de St-Lô, son fils 19 ans, a été plus légèrement blessé, il a été transporté vers le centre hospitalier de Coutances. L'accident s'est produit vers 16h30, un peu plus tôt, non loin de là, à Cambernon, sur la route entre coutances et St-Lô. une voiture a fait plusieurs tonneaux, après un défaut de maîtrise. Sa conductrice, 37 ans, a été légèrement blessée.

Dans le Calvados : une voiture et un utilitaire, se sont percutés à Bonneville-sur-Touques sur la route entre Deauville et Pont-l’Évêque. Un des véhicules s’est déporté sur la gauche. Bilan 4 blessés transportés vers le centre hospitalier de Lisieux.

Dans l' Orne, deux blessés légers, à Montgaroult près d’Argentan après une collision entre deux voitures. Ici deux personnes sont blessées.