Un gardien de la maison d'arrêt d'Evreux s'est suicidé avec une arme à feu, feu dans la nuit de mardi à mercredi près de son domicile ! Ses collègues de travail n'avaient décelé aucun signe avant-coureur d'un tel geste, mais les syndicats ont dénoncé un climat de plus en plus difficile à supporter pour les surveillants dans les prisons, avec des rapports tendus avec les détenus et la hiérarchie pénitentiaire

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire