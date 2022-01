Foot, ligue 1, défaite 3 à 2 de Caen face à Rennes... Les bas normands sont 9ème... Ligue 2, Le Mans battu 1 à 0 par Châteauroux, Laval fait un nul 0 partout face à Troyes...Karting, championnat du mo

Football :

4ème journée de Ligue 1, dimanche soir, Caen est allé s?incliner 3 à 2 face à Rennes....

Les malherbistes sont 9ème au classement....



5ème journée de Ligue 2:

Châteauroux bat sur son terrain, Le Mans FC, 1 à 0

Laval fait un nul 0 partout, sur sa pelouse face à Troyes.

Au classement, Laval est 11ème, les sarthois pointent 17ème ?



Seconde journée de Cfa2 et une première victoire pour Flers qui a battu St-Malo 2 à 1

Au classement, Flers est 5ème...



En DH :

Alençon bat , dans les prolongations, la Pointe Hague, 1 à 0... et se positionne à la 4ème place...



Pas moins de 3 000 spectateurs assistaient à la 2ème manche des « Championnats du Monde de karting des moins de 18 ans », sur le « Circuit international du Grand Ouest », à Essay, avec Normandie FM. Et une victoire tricolore... Antoine Hubert s?est imposé dans la catégorie des 15/18 ans devant, , le Finlandais Pyry Ovaska

? et la finale de ce championnat du Monde sera disputée sur le circuit de Sarno, en Espagne, en novembre prochain.

