Calvados: 7ème rendez-vous du modélisme à Villers sur Mer

Chaque année, plus de 3000 visiteurs sont attendus au rendez-vous du modélisme de Vilers sur mer. C'est l'occasion de rencontrer des passionnés du modélisme, clubs et particuliers, qui viendront vous montrer leurs réalisations. Plusieurs univers osnt abordés comme les trains, les avions, les bâteaux... Cette année, Star Wars sera mis à l'honneur avec un R2D2 et un BB8 grandeur nature!

Venez admirer toutes ces crations mais aussi interagir avec elles samedi 18 et dimanche 19 février 2017 de 10h à 18h au Villare de Villers sur Mer. C'est gratuit. Infos sur www.villers-sur-mer.fr

Ecoutez Xavier Le Guévellou, directeur du service animations de la mairie de Villers sur mer, nous présenter l'événement: