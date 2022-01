Portes ouvertes des hangars à char de Granville ce week-end

La 143ème édition du Carnaval de Granville se déroulera du 24 au 28 février 2017. En avant-goût, découvrez quelques-uns des 44 chars qui défileront dans les rues.

Rendez-vous samedi 18 et dimanche 19 février 2017 dans le centre-ville de Granville et à St Aubin des préaux pour visiter ces hangars. C'est gratuit et c'est de 9h à 19h.

Retrouvez toutes les infos sur Facebook et www.carnaval-de-granville.fr

Ecoutez Antonina Julienne, présidente du comité d'organisation du carnaval de Granville, nous parler de l'animation: