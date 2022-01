Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent les Ducs de Dijon

Après une trêve Internationale qui aura duré neuf jours, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent le chemin de la Saxoprint Ligue Magnus ce mardi 14 février 2017 avec la réception des Ducs de Dijon sur l'Ile Lacroix pour le compte de la 41ème journée.

Dernière ligne droite

C'est la dernière ligne droite avant les play-off et quel suspense ! En effet, après la réception des Ducs de Dijon, les Jaunes et Noirs se déplaceront à Strasbourg, recevront Lyon (4ème) et finiront la saison régulière face à l'actuel leader, les Rapaces de Gap. Une dernière ligne droite qui définira les cinq premières places où les cinq équipes se tiennent encore en six points seulement.

Un match qu'il ne faudra donc pas négliger dans la course à la première place face aux Dijonnais, actuellement lanterne rouge du championnat, mais victorieux lors de leur dernière rencontre contre Chamonix/Morzine (6-2).

Bilan parfait face à Dijon

Dans cette optique, les joueurs de Fabrice Lhenry tenteront de reproduire ce qu'ils ont déjà réussi à faire lors des trois premières confrontations, à savoir gagner (victoire 6-2 sur l'Ile Lacroix puis 3-0 et 4-3 lors des deux matchs disputés à Dijon).

